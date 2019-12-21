İHA

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 2019’un son derbi maçından zaferle ayrılmak istiyor. 24 Erzincanspor ile oynanan kupa maçının ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda, 2 önemli isimden de güzel haber geldi. Sakatlıkları bulunan Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz, takımla birlikte çalışmalara başladı ve bu 2 futbolcunun yarınki karşılaşmada sahada olabileceği öğrenildi.

2 BERABERLİK, 1 GALİBİYET

Beşiktaş’a gelmeden önce 4 sezon boyunca Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı, bu süreçte Fenerbahçe ile lig ve kupada 12 kez karşı karşıya geldi. Avcı, Fenerbahçe’ye karşı 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kadıköy deplasmanında Başakşehir’le 6 kez boy gösteren Avcı, bu maçlarda ise 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Avcı, Kadıköy deplasmanındaki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.