Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Wolves yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, şunları söyledi: "Grubun son maçı. Aslında iyi başlamadık. İyi bitirmek istiyorduk. İlk yarısı itibariyle dengeli bir oyun. 45. dakika bittiğinde üstünlük yoktu. Biz de genç oyuncularla beraber daha ısınmıştık oyuna. İkinci yarıda özgüven geldi. Bu bazen tehlikeli olabiliyor. Kopmalar ve dağılmaların olmaması gerekiyor. Bu ligi iyi olmayan, zaman zaman genç oyuncuların deneyim kazandığı sonuçlandırdık. Şu anda mevcut oyuncu grubundan en iyisini almaya çalışıyoruz. Lig iyi gidiyor."