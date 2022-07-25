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Avcı, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avusturya ve Slovenya kampının olumlu, olumsuz şeyleri görmek açısından iyi olduğunu belirtti.

Önemli olanın sezon başında sakatsız bir şekilde kampın tamamlanması olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Genel olarak baktığımızda 40'a yakın antrenman, 4 hazırlık maçı, birçok formasyon değişiklikleri yaptık. Bence kamp geçebileceğinin en iyisi geçti. Kampın sonunda zihinsel yorgunluklar olabilir. Çünkü 27 Haziran'da başladık, 23 günlük süreci geçirdik. Yarın sabah son antrenmanı yapıp Trabzon'a, şehrimize döneceğiz. Cuma gününe kadar oradayız, cuma günü İstanbul'a gidip cumartesi günü en yakın ulaşılabilir hedef Süper Kupa'nın çalışmalarını yapacağız. Umarım hep beraber o güzel günü, keyfi hep beraber yaşayarak tekrar şehrimize döneriz."

Trabzonspor'un geçen sezonu domine ettiğini kaydeden Avcı, "Oyunları ile de skorları ile de rakiplerini yaklaştırmadan buna devam ettik. Yarış her zaman öyle olmaz. Şu an itibarıyla bence bugün oyun olarak baktığında parça parça güzel oyunlar var. İkinci yarının 25-30 dakikası bence çok doğru, güzel bir oyun vardı. Oyunda dalgalanmalar, inişler-çıkışlar zaten olacak. Onun için süreç böyle devam ediyor. Oynadıkça daha iyi hale gelen bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KAMP DÖNEMİ DİYELİM"

Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

"İki senedir transferlerimizin yüzde 70'i bitmiş vaziyette. 1-2 tane eksik var. Herkes bir oyuncuyu konuşuyor. 'Stoper ne zaman alınacak?', bir stoper almakla birçok organizasyon tamamlanmıyor. Yani o oyunun bir parçası o. Bütününü aslında değerlendirmek lazım. İyi oyuncu, yetenekli oyuncu, doğru oyuncu organizasyonumuzun bir parçası olacak. Onun için en detaylı şekilde çalışıyoruz. İyi gidiyoruz. Skor üzerinden hiçbir zaman değerlendirme yapmadım. 4 maçta çok olumlu-olumsuz, güzel şeylerimiz var. Bunların analizlerini her maç sonu oyunculara geri bildirim toplantısı olarak veriyoruz. Yarın buradan dönerken 3-5 hafta sakatlanma riski olabilecek hiç kimse olmaması benim adıma son derece sevindirici. Onun için iyi bir kamp dönemi diyelim. Önümüzdeki hafta yarış ve rekabet tekrar başlıyor."

Stoper hariç başka transfer olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Avcı, "Stoperi zaten konuşuyoruz. Talep etme değil. Trabzonspor'da fırsatlar çıkıyor. Elimizdeki duruma göre, kulübün yapısına göre eğer fırsat çıkarsa, uygun olursa orta saha olabilir, forvet transferi olabilir. Forvetin her tarafında oynayabilen çok amaçlı oyuncu olabilir. Onu değerlendiririz. Ama öncelikle stoperimizi alırsak saha dağılımımızla rekabet ortamı da daha dengeli olacak. Onun için süreci bekliyoruz. Bugün de olabilir, yarın da olabilir, haftaya olabilir. Geçen seneden beri başkan ve yönetim yüzde 98'ini zamanında tamamlamış. Bazen bunda 1-2 tane aksamalar olacaktır." şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR ÇOK İYİ GİDİYOR"

Avcı, "Trabzonspor, çok iyi gidiyor." diyerek, şunları kaydetti:

"Kupada ciddi bir takımla oynayacağız, Sivasspor'la. Ligde de biliyorsunuz ilk maçımız deplasmanda, cuma günü oynayacağız. İstanbulspor ve içeride Hatayspor maçı. Adım adım hedeflerimiz var. Önce Süper Kupa'ya sahip olabilmek, sonrasında lige iyi başlangıç yapabilmek, ondan sonra esas önemli hedeflerden en büyük hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi'nin ilk ayağını oynayacağız. O da buranın yani hem kulübün, şehrin, oyuncunun hepimizin marka değeri, ekonomisi açısından da önemli bir hedef. Ulaşılabilir hedefler yakın zamanda bunlar gözüküyor. Onlara şu anda hazırız. Bugün de özellikle 2 maç arası 48 saat olması sağlıklı değil. 72 saat olması lazım. Onun için antrenman planlanmasını ve oyuncuların bugünkü sürelerini ona göre ayarladık ki sakatlanma riski aza insin diye. Bence sağlıklı bir kamp dönemi geçirdik."

"TRABZONSPOR GÜZEL HİKAYELER YAZIYOR"

Avcı, "Takımın basit gol yemesinde oyuncuların rehaveti sebep olabilir mi?" şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"Katılmıyorum. Dün dünde kaldı yeni hikayeler yazacaksın. Dünde yaşayan, geçmişte yaşayan geleceğini organize edemez diye bir söz vardır. Yeni hikayeler yeni hedefler kazanabilmek için yeni mottolar lazım. Eğer öyle bir şey hissedebilsek zaten ondan geri adım atarsın. Sporcu duygusu, ruhu böyle bir şey değildir. Onun için Trabzonspor, çok güzel hikayeler yazıyor, bu hikayeye herkes destek oluyor, destek olmaya devam etsin. Konsantrasyon bozukluğu yok. Gol de yenecek, bir daha yenecek. En iyi takım da hatalı goller yiyor. Onun için bunun daha iyisini nasıl yapacağız, hataları daha aza nasıl indiririz, onun çalışmasını yapacağız. Hata hep içinde olacak. Onun için detaylı bir şekilde çalışıyoruz."

Takımdan ayrılabilecek oyuncuların olabileceğini kaydeden Avcı, "İki genç arkadaşımız ayrıldı. Trabzonspor şöyle bir yer, Trabzonspor'a altyapıdan oyuncu geldiği zaman Ömür gibi, Parmak gibi, Çakır gibi, Türkmen gibi, Ahmetcan gibi gelip hemen nasıl oynuyorlarsa gelen oyuncu da öyle oynayacak. Yetenekli oyuncu eğer buna adapte olamıyorsa gidecek bir yerde gelişerek gelecek veya aldığın genç oyuncu ona göre oynayacak. Şu an itibarıyla mevcut kadronun üzerinden gidiyoruz." diye konuştu.

EREN ELMALI'NIN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı ise takıma kısa sürede sağladığı uyumda arkadaşlarının büyük desteğini gördüğünü söyledi.

Eren, takıma uyum konusunda takım arkadaşlarının emeğinin olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Geldiğimiz günden beri hiç yabancılık çekmedim. Bu benim ilk transferimdi açıkçası, o yüzden alışma süreci diye biraz temkinliydim. Ama hiç zorluk çekmedim. Bize çok iyi davrandılar, bu açıdan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kamp dönemimiz çok iyi geçti. İdmanlar olsun, oynadığımız hazırlık maçları olsun iyi geçti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 5 gün sonra çok önemli bir Süper Kupa maçımız var. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Yarın da Trabzon'a dönüp Süper Kupa maçına en iyi şekilde hazırlanacağız."