Trabzonspor, Teknik Direkt\u00f6r Eddie Newton ile yollar\u0131n ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Abdullah Avc\u0131 ile anla\u015ft\u0131. Bordo-mavili kul\u00fcple 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalamas\u0131 beklenen deneyimli teknik adam S\u00fcper Lig de ilk kez \u0130stanbul d\u0131\u015f\u0131nda bir tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015ft\u0131racak. Daha \u00f6nce kul\u00fcp tak\u0131m\u0131 olarak Ba\u015fak\u015fehir ve Be\u015fikta\u015f \u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Abdullah Avc\u0131 n\u0131n \u0130stanbul d\u0131\u015f\u0131nda ilk \u00e7al\u0131\u015ft\u0131raca\u011f\u0131 tak\u0131m Trabzonspor olacak. Uzun y\u0131llar Ba\u015fak\u015fehir i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 2011-2013 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda A Milli Tak\u0131m\u0131 ser\u00fcveni ya\u015fayan Avc\u0131, arzulanan ba\u015far\u0131lar\u0131 elde edememesinin ard\u0131ndan buradaki g\u00f6revinden ayr\u0131l\u0131p tekrar 2014-2019 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Ba\u015fak\u015fehir i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. S\u00f6z konusu y\u0131llarda tak\u0131m\u0131yla zirve m\u00fccadelesi veren deneyimli teknik adam 2019-2020 sezonu ba\u015f\u0131nda Be\u015fikta\u015f ile anla\u015fmaya vard\u0131. Siyah-beyazl\u0131 tak\u0131m ile S\u00fcper Lig de 18 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Abdullah Avc\u0131, s\u00f6z konusu ma\u00e7larda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 ma\u011flubiyet almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 20 Ocak 2020 de sezonu tamamlamadan Be\u015fikta\u015f tan ayr\u0131ld\u0131. Bu sezon ba\u015f\u0131nda ismi s\u00fcrekli Trabzonspor ile an\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen Teknik Direkt\u00f6r Eddie Newton ile yola devam etme karar\u0131 alan Trabzonspor, al\u0131nan ba\u015far\u0131s\u0131z sonu\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan \u0130ngiliz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmas\u0131yla Abdullah Avc\u0131 y\u0131 tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na getirme karar\u0131 ald\u0131. A Milli Tak\u0131m \u0131n yan\u0131 s\u0131ra Ba\u015fak\u015fehir ve Be\u015fikta\u015f \u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Avc\u0131, bordo-mavili tak\u0131ma gelerek hem Trabzonspor a hem de kendi teknik adaml\u0131k kariyerine yeni bir heyecan getirmeyi planl\u0131yor. Trabzonspor un anla\u015fmaya vard\u0131\u011f\u0131 Abdullah Avc\u0131, S\u00fcper Lig de bug\u00fcne kadar 333 ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131. S\u00f6z konusu ma\u00e7larda 156 galibiyet, 85 beraberlik ve 92 ma\u011flubiyet elde etti. 1.66 ba\u015far\u0131 ortalamas\u0131 yakalayan tecr\u00fcbeli teknik adam, kariyerinde 2004-2005 sezonunda U17 Milli Tak\u0131m\u0131 ile Avrupa \u015eampiyonlu\u011fu elde etmi\u015fti.