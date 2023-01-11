Ligde kötü gidişat nedeniyle istifası konuşulan ve taraftarların evinin önünde toplanarak destek verdiği Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 11.30'da Trabzon'dan İstanbul'a gelen Avcı, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Teknik adam, istifa edeceği haberlerinin ardından evinin önünde toplanan bordo mavili taraftarlara, "Duygularınız, düşünceleriniz ve destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.