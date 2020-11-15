Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde kötü istatistikler elde eden Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başladı. Bordo-mavili takım ile 4 günlük bir çalışma dönemi geçiren 57 yaşındaki teknik adam, önemli veriler elde etti. Milli takımlarda bulunan oyuncuları ise yakından takip eden Avcı, kendi oyun sistemini oyuncularına analizlerle uygulamalı olarak anlatarak inandırmaya çalışıyor.
DAHA ÇOK TOP SAHİP OLACAK
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde topa daha çok sahip olmayı hedefliyor. Topa sahip olmanın önemini oyuncularına her fırsatta anlatan deneyimli teknik adam, ilk planda takım savunmasında yaşanan sorunlar üzerinde duruyor. 8 maçta 15 gol yiyen takımın, oyun içeresinde yaptığı hataları ve yaşadığı sorunları anlatan deneyimli çalıştırıcı, her anı hesaplayarak hareket etmelerinin daha doğru olduğunu vurguluyor. Avcı, ilk 8 haftalık bölümde yüzde 49 oranında topa sahip olan takımının bu istatistiğini ilk planda yüzde 55'lerin üzerine çıkarmayı hedefliyor.
YENİ OYUN DÜZENİ
Abdullah Avcı ile yeni bir heyecanla Süper Lig'e başlamayı hedefleyen Trabzonspor'da oyuncular da yeni sisteme alışmaya çalışıyor. Yaşanan teknik adam değişiklikleri nedeniyle bazı alışkanlıklar elde eden bordo-mavili takım, zaman içeresinde Avcı yönetiminde bu alışkanlıkları bir kenara bırakıp, yeni oyun düzenine alışmaları ve inanmaları içinde deneyimli teknik adam yoğun bir mesai harcıyor.
DOĞRU KOŞULAR
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yeni bir kimliğe bürünmeye hazırlanan Trabzonspor'da en büyük görev oyunculara düşüyor. Avcı, topla oynamayı seven oyuncularından, meşin yuvarlakla daha az vakit geçirip doğru koşular yaparak takıma daha çok alan oluşturmalarını istiyor.
HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarına devam edecek. Günü izinli olarak geçiren Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanların sayısını günde ikiye çıkarmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!