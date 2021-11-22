Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin formasyonu değişik takımlarından biri ile oynadıklarını belirterek, "5-3-2 oynayan, top kendilerindeyken 3'lü oynayan, bekleri derinliğe yollayan, ligin en fazla ikinci topunu alan, kenar ortası yapan bir takımı ile oynadık. Sayısal olarak da çok fazla rakibin üzerine gelebiliyorlar. Maç öncesi çözüm yolları için çalıştığımız opsiyonları ilk 15 dakika kullanamadık. Burada top kayıpları yaptık, rakibi biraz daha cesaretlendirdik. Orada Abdülkadir Ömür orta yaptı ama oyun bazen böyledir, 1-0 öne geçtik." ifadelerini kullandı.
"Bazen oyun düşük olacak, bireysel performans ortaya çıkacak." diyen Avcı, şöyle devam etti:
"Bugün baktığımda bireysel performansta Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny olsun ön tarafta sonuçlandırma anlamında özellikle bunu yaptılar. Savunma arkası bizim için çözüm noktalarıydı ve 3-0 gibi bir skor yakaladık. İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz. Bazen oyun dalgalanacak, oyuncu performansı olacak. 13 haftada bir sürü sakatlık yaşadık, her takım da yaşıyor. Hamsik ve Bakasetas'ın olmadığı bir maçı kazandık. Nwakaeme, Siopis, Djaniny, Edgar olmadı, kazandık. Organizasyonumuz iyi gidiyor ve başarıyoruz. Taraftarlarımız için de söylediklerim şu, bize sevgilerini göstermeye devam ediyorlar. Pazartesi akşamı bile böyle gelmeleri bizi mutlu etti. Bundan sonra onları daha organize şekilde bekliyoruz."
Avcı, hedefleri doğrultusunda parça parça gittiklerini belirterek, "Trabzonspor'un hedefi bellidir. Parça parça gidiyoruz ve daha hiçbir şey kazanmadık. Üç puan daha kazandık ve cebimize koyduk. 25 hafta daha var ligin bitmesine. Hedef takımsın şu anda, Avrupa dahil tek namağlup takımsın. Herkes seni yenmek isteyecek. Onun için bizim oyunumuz her seferinde daha da zorlaşacak. Kazanarak devam edeceğiz ve sonunda neyle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.
Trabzonspor'un daha ligin bu bölümünde şampiyon görülmesine ilişkin bir soru üzerine de Avcı, şunları söyledi:
"Bu yarışı yapan bir teknik direktörüm. Bu yarışı zihinsel çok yaşamış biriyim. Her maçın taktiği ve senaryosu çok farklı. Teknik, taktik çok önemli ama şampiyonluğa giderken beraber olmak, beraber el ele tutmak, yardımlaşmak, grup enerjisi son derece önemli. İkisini bir arada götürüyoruz. Bu senaryoları ben çok gördüm. Daha da şiddetli olanlarıyla da karşılaşacağız. Ama Trabzon şehri, taraftarı, bizler buna çok hazırlıklıyız. Onun için sahanın içinde kalmaya, güçlü oyunlar oynamaya, skorlar almaya devam edeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!