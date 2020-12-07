Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları DG Sivasspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun ilk 15 dakikasında doğru organizasyonlar yaparak topa sahip olduklarını belirterek, ilk yarı bitine kadar baskı yemedikleri halde çok öne doğru direkt toplar attıklarını ifade etti. İlk yarı sonunda Ekuban'ın golü ile devreye önde girdiklerini söyleyen Avcı, "Savunma anlamında doğru durduk, topa sahip olmada bir bölümde çok iyi işler yaptık. Üretmede daha azdık. İkinci yarı 46'da Abdulkadir Ömür ile belki ikinci golü bulabilirdik. 72. dakikada Ekuban ile de ikiyi bulabilirdik. O bölüme kadar da sahada son derece sağlıklı duran, iyi hissettiren bir takım vardı. Kalecimiz bir top kurtarmadan yediğimiz gol var. Belki bir hamle daha yapabilirdik, kazanabilirdik ama olmadı" ifadelerini kullandı.
Saha da 3 hafta sonunda oyun olarak kendisini tatmin edici bir takım olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Oyun olarak bugün beni son derece tatmin eden bir takım vardı. Bazen oyunlar istediğiniz gibi olmayabilir. Maç kazanırsın, bazen büyük bölümünde iyi olur kaybedersin. Gelişen takım var. Oyuncularımın yaptığı mücadele uzun zamandır belki yedikleri golden sonra moralleri bozuldu çünkü o duyguyla oynuyorlardı. Oyuncularımı yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmek" değerlendirmesinde bulundu.
"BİR İNŞAATIN TEMELİNİ ATMAN İÇİN ÖNCE SAVUNMA YAPARSIN"
Avcı, 'Takım savunması adına yapılan organizasyonlar hücumu sekteye uğratıyor mu?' şeklindeki bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Bunların hepsini alfabe gibi düşünmeleri lazım. Çok tekrarlarla olan bir şey. Hücum dar alanda oynanan set oyunlarında problem çözen oyuncu gerekir. Bir inşaatın temelini atman için önce savunma yaparsın. Öteki türlü iki tarafını oynamadan hücum oynayacağım dersen, rus ruleti gibi olur, devamlı geçiş veren, pozisyon veren, oyunun nereye aksiyon aldığını bilemezsin. Onun için kağıt üzerinde de yapsan televizyon karşısına geçip PlayStation da oynasan çabuk gelişen bir şey değildir. Belki uzun süre daha böyle devam edecek. Bence üç tarafından da bakmak lazım. Bilal iyi performans gösterdi, kazançtır. Diabete oyuna girdi doğru mesaj verdi. Orta sahamızın hepsi doğru performans gösterdi. Savunma doğru durdu. Bunlar bizim için kazançtı."
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