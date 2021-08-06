Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezonki ilk resmi müsabakalarını oynadıklarını söyledi.

"Özellikle rakibimiz 19'uncu resmi müsabakasını oynadı, biz ilk resmi müsabakamızı oynadık. İlk defa 90 dakika oynayan oyuncularımız da vardı." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Oyunun özellikle hücum aksiyon bölümünün son zamanlardaki en dominant, oyunun içindeki istatistikleri tamamen yukarıda olan, yüzde 65, yüzde 70'lerde topa sahip olma, 25'in üzerinde şut, kaçan penaltı, rakibe bir korner. Neyi yapamadık, 3 gol yedik, takım savunmasıyla ilgili özellikle yediğimiz ilk gol, ki baskıyı zaman zaman yapamazsan, eğer doğru da yapamazsan kopukluklar olur."

Avcı, maçtan olumlu olarak çıkaracakları çok şeyin bulunduğunu aktararak, "Bunu daha geliştireceğiz, özellikle üç gol ben geldiğimden beri hiç yememiştik, bazen oyunun içinde bunlar var, takım savunmasıyla ilgili ufak tefek detaylar var. Bunların tekrar detaylarını çalışacağız. Oyunun içinde bu tür aksiyonlar var. Ama bugün bütünüyle ilk resmi müsabakamızda oyuncularımız ileriye doğru son derece doğru bir mesaj verdi. Seyircimizin bundan son derece mutlu olduğunu düşünüyorum. Hem baskılı hem önde oynayan bir takım, eksiklerimiz var, evet bunu kapatacağız. Seyircimiz bu anlamda bugün buna çok destek verdi. Bizim hızımızı, pas hızımızı, şiddetimizi, rakibimize baskımızı da artırdılar. Onlar da mutlu oldular bence, onlara da verdikleri destekten ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turun ikinci ayağının olduğunu dile getiren Avcı, "Hem daha dinlenmiş hem de daha toparlanmış bir takım olarak önümüzdeki haftaya, 12'sindeki müsabakaya en iyi şekilde tekrar hazırlanacağız. Lige ve Avrupa kupalarına çok doğru mesaj veren, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MOLDE CEPHESİ

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, iyi bir takıma karşı oynadıklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Trabzonspor'un daha fazla topla oynadığını kaydeden Moe, "Biz de yakaladığımız şansları iyi değerlendirdik ve bu skoru elde ettik. Eve çok mutlu gidiyoruz." diye konuştu.