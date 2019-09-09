Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın en fazla sıkıntı yaşadığı mevkilerin başında forvet hattı geliyordu. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın sezon başında yaşadığı sakatlıktan ötürü sahalardan uzak kalması tecrübeli çalıştırıcıyı sıkıntıya sokarken milli ara bu konuda ilaç gibi geldi.

Transferin son gününde kadroya katılan Abdoulay Diaby'nin gelmesi hücum hattında eli güçlenen tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda hazır bir görüntü sergileyen Malili yıldızı kanatların yanı sıra forvette de oynatabilecek. Burak Yılmaz'ın iyileşme sürecine girmesi de Avcı'nın keyfini yerine getiren bir gelişme olurken Güven Yalçın ve Umut Nayir de Avcı'nın hücum hattındaki diğer kozları olacak.