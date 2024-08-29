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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Abdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi St. Gallen'e elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından taraftarın kendisine gösterdiği tepkiye ilişkin konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 23:50 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:50
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        Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap!
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        UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

        "Taraftarın duygusunu anlıyorum" diyen Abdullah Avcı, "Öncelikle oyunun değerlendirmesini yapalım. Bugün baskıları çok iyi yaptığımız zamanlar da vardı, yapamadığımız zamanlar da vardı. Baskı yapıp topu kapınca coşku ve erken bitirme duygusuyla top kayıpları fazla oldu. Taçtan çıkardığımız bir pozisyonda rakip öne geçti. İkinci yarı ve uzatma bölümünde daha iyiydik. Takım her şeyi denedi. Pozisyonlar var, direkten dönenler var. Sonuçlandıramama gibi bir durum var. İki maçta da bu var. Bu oyun böyle. Çok üzgünüz. Oyuncular da çok üzgün. Bizim için Konferans Ligi önemli bir hedefti. Bu bize bir eşik atlatacaktı. Oyuncular da hakikaten çok üzgün. Futbolun içinde olan penaltılardan kaybettik. İki maçın tümüne bakınca turu hak etmiştik. Sayısız fırsat var. Bunlar yapamazsan bu oyun cezalandırıyor. Bugün bu defter kapandı." dedi.

        TARAFTARIN İSTİFA TEPKİSİNE CEVAP

        Avcı, taraftarların istifa tepkisiyle ilgili soru üzerine, "Taraftardan özür diliyoruz. 3 gün sonra bir maç daha var. Toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz. Taraftarın duygularını anlıyorum. Çok da önemli bir teknik direktörüm. Yorum yapmak doğru olmaz. Bu takım çok iyi olacak, bu konuda iddialıyım. Üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz." yorumunu yaptı.

        "TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR"

        Sözlerine devam eden Abdullah Avcı, "Bu oyun böyle. Bazen onlarla başlıyorsun, onlar geçen hafta iyiydi. Girenler doğru katkı sağladılar. Gerekli sonucu alamadık. Sizle konuştuğumu soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Herkes üzgün. Biz de üzgünüz. Pazar günü bir maç daha var. Lig devam ediyor. Ligde 1 maç oynadık. Boş hafta vardı, erteleme vardı. Toparlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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