Süper Lig'in 13. haftasında Vodafone Park'ta Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, takımlarını desteklemeye gelen siyah - beyazlı taraftarlara teşekkür ettiğini söyledi.

"ÇOK GÜZEL DUYGULARDI, BİR KEZ DAHA ANLADIM"

Karşılaşma sonunda taraftarların kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili konuşan Avcı, "Çok güzel duygulardı. Öncelikle taraftarımıza Oğuzhan'a, Lens'e verdikleri destek için teşekkür ederim. Bunun mesajını daha önce vermiştim. Oyuna girerken de maç sonunda da destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benimle olan diyalogları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Maçtan sonra da çok alışık olmadığım bir şey oldu. Beşiktaş'a gelirken Metin Tekin bana, "Duygusu ve ruhu başkadır. Senin de buna uygun bir ruhun var" demişti. Bunu bu akşam bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam, "Güzel bir ivme yakaladık. Oyuncuların hepsi inanılmaz bir istekle başladılar. Herkes bireysel oalrak bir şeyler yapmak istedi. Goller, pozisyonlar vardı. İkinci yarıda topu koşturabilseydik daha farklı olabilirdi. İstek ve arzularını böyle sonuçlandırmaları bizi mutlu ediyor. Bu yakaladığımız ivmeyi sonuna kadar götürmek istiyoruz. İkinci yarıda yaptıkları acele paslara dikkat etmeliler. çok teşekkür ediyorum herkese." diye konuştu.