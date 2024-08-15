Abdullah Avcı'dan sert açıklamalar: Telefonumu rahat bıraksınlar!

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Rakip bizden üstün oynadı." dedi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, oyunun bütününde rakibin üstün olduğunu ifade eden Avcı, "İlk yarısı itibariyle rakibin 2-3 pozisyonu var. Bizim bir duran toptan var. Oyun arada ama rakibin bizden oyun olarak yine üstünlüğü vardı ilk yarı için. Biz için söylüyorum. Kaptan Uğurcan Çakır bizi o bölümde ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.

Avcı, maçın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerle 4-4-2'ye döndüklerini belirtti.

REKLAM Rakip sahada topa daha fazla sahip olarak, kenar ortalarıyla oynamak istediklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti: "Bu oyun, özellikle bu seviyede, takım savunmasını beraber yapma, parçaları beraber tamamlama, baskıyı, şiddeti doğru kullanma oyunu. Süre gittikçe oyun disiplininden kopmalar başladı. Oyun disiplininden kopmak maç kazandırmıyor. Büyük bölümünde kaptan yine ayakta tuttu bizi. 1-0 mağlup durumuna düştük ama oyun disiplinine sadık kaldığın sürece tekrar oyuna girebilirsin. İki tane pozisyon, 1-0'dan sonra var. Oyunun bütününde net iki pozisyonumuz var. Bunu değerlendirsen belki maça gireceksin." "RAKİP BİZDEN ÜSTÜN OYNADI" Abdullah Avcı, oyun disiplininde kopmalar yaşadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "1-0 daha sonra 2-0 ve kırmızı kart oluyor. Yani burada da oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak veya işte yani 2-1 bitti, 3-1 bitti tabelada isminin yazması bir şey ifade etmez. O an oyun neyi gerektiriyorsa, 10 kişi sen nasıl savunma, nasıl baskı yapman gerekiyorsa onu yapman gerekiyor. Biz bunu bugün uygulayamadık. Rakip bizden üstün oynadı. Kaptan bizi oyunda tutmaya çalıştı. 1-0'dan sonra yakaladığımız iki fırsat var değerlendirebilsek başka duygu olabilecek. Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakiplerimizi bu anlamda tebrik ediyoruz. Şimdi konferanstaki play-off var, önümüzdeki hafta ona en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz."

REKLAM "TELEFONUMU RAHAT BIRAKSINLAR, ETRAFIMI DA" Saha dışı yaşanan gelişmelerden sonra nasıl bir duygu içerisinde olduğu sorulan tecrübeli teknik adam, şu yanıtı verdi: "Dün basın toplantısında aslında çok üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Geçmişle ilgili yakın geçmişle ilgili bulunduğum geçmişle ilgili her şeyi tekrar konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum. Bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani bu şık ve doğru değil. Telefonum servis edilmiş vaziyette. Aynı zamanda sosyal medyaya da verildi. Sağ duyulu Trabzonspor taraftarının bunu yapmadığını düşünüyorum. Dün kullandığım ifadeyi tekrar kullanıyorum. Organize bir kötülük. Beş maç oynadık ikisini kazandık, ikisini uluslararası seviyede kaybettik. Lige de beraberlikle başladık. İyi değiliz bunu söylüyorum. Benim ailem ve çocuklarım var. Biz bir oyun oynuyoruz. Burada çok önemli duygular yaşadım. Vazgeçmeden, bu takımın iyi olacağını da biliyoruz ama lütfen rica ediyorum telefonumu rahat bıraksınlar, etrafımı da. Sosyal medyaya telefonumu vermek, twittera bunu atmak... Gerçek Trabzonlu olduğunu düşünmüyorum, bir futbolsever olduğunu da düşünmüyorum." REKLAM Empati yapılması halinde kendisinin daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Avcı, "Bu oyunu senelerdir fair-play ruhunda oynatmaya ve buna dikkat eden birisi olarak etik davranan birisi olarak tabii ki bunlar benim şu an itibariyle üzüntü de duyduğum konular. Bu benim mücadelem, devam edecek." dedi. Avcı, Trabzonspor'un son üç dönem forvetlerine bakıldığında hepsinin iyi işler yaptığını, bu tarz oyuncuların lige ve bordo-mavili takıma çok uygun olduğunu dile getirdi.

Forvet transferi konusunda yönetimin önemli çalışmalar yaptığına değinen Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oyun, bir kişinin bile parçadan ayrı yaptığında seni cezalandırıyor. Bugün parçalar çok ayrıldı ama kaptan devreye girdi. Bizi bir şekilde oyunda bir yere kadar tuttu. Oyun artık santim santim planlanıyor. Kolay değildir büyük takımlarda hem çalışmak, hem oynamak. Oyuncu bazen o duygusuyla hani bir an evvel sonuç alayım, rahatlayayım zihniyetinden telaş yapabiliyor. Şimdi kötü oynarken 1-0'ken belki atsak o pozisyonu, belki oyuna gireceğiz. Onun için ihtiyacımız var, alınacak. Umarım yakın zamanda olur. Biz de bu organizasyonu daha iyi hale getiririz." Trabzonspor'un her zaman böyle oynamayacağını, yeni bir takım ve organizasyon oluşturduklarını vurgulayan Avcı, şunları kaydetti: "Bu oyun daha güçlü. Birkaç eksiğimiz de tamamlandığı zaman maç kazandıkça gücü artacak diye düşünüyorum. Sarı ya da kırmızı kartlarla ilgili hayatım boyunca konuşmadım. Yani verilen bir karardır buna saygı göstermek lazım. Bu koltuklarda oturuyorsan bu tür şeylerle her zaman karşılaştık. Futbolda herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır vazgeçmez. Böyle sanki düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek." Avcı, Edin Visca'yı ayağındaki sorun nedeniyle riske etmek istemediklerini sözlerine ekledi.