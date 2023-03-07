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Abdullah Avcı'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama

Trabzonspor'da istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı kararının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı

Giriş: 07.03.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Abdullah Avcı'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama
HABERTURK.COM

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararının ardından bordo mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı'dan da istifa kararı geldi.

Abdullah Avcı istifa kararının ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avcı, herhangi bir maddi talebi olmadığını belirterek, "Koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi.

Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum.

Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın.

Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."

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