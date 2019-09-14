14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri maçı şöyle yorumladı:
"Rakip 5'li oynadı. Topa sahip olma şansımız artacaktı. Kırmızı kart ve penaltı anına kadar oyun istediğimiz gibiydi. Baskı, üretme, topa sahip olma ile geçiyordu. Taçta oyuncunun ayağı içeride diyorlar, faul var diyorlar. Oyunda bir sürü senaryo değişti. 5. dakikadan sonra 4-4-1'e döndük. 3-3-3 pozisyonu aldık. Yediğimiz ikinci gol, üçüncü gol, bir kırmızı kart daha... Hakemi mi konuşalım, kendi durumumuzu mu konuşalım? Biz oyunu oynamaya çalışıyoruz. Oyunu oynatmak için hakemlerin görevi var.
Halil Umut Meler'in güzel bir yüzü var. Halil Umut Meler, finaller yönetti ama nasıl yönettiğini biliyorum. Gelişsin tabi ki. Başlarken böyle bir senaryo yazsan çizsen olmaz. Oyuncularımız geri dönüş yapmak istedi, olmadı. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Yoğun bir süreç var. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.
Golleri, pozisyonları nasıl anlatayım? Burak Yılmaz önemli bir oyuncu. Ona da yük bindiriyoruz. Gelince her şey düzelecek gibi. Bir an evvel dönmesi tabii ki aksiyonlarımızı daha da artıracak.
İkinci kırmızı kart öncesi rakip dirsek atıyor. Benim oyuncumun bunu yapmaması lazım. Ama hocanın bunu görmesi lazım. Daha önce hazırlık maçında atıldı, yine atılıyor. Bunu kurulların iyice bir değerlendirmesi gerekiyor. TFF'yi mi eleştirelim? Ödül mü vermiş oluyoruz?"
BASIN TOPLANTISI
Avcı, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları oyun kalitesini bu maça da yansıtmak istediklerini söyledi.
Maçın ilk beş dakikasında oyunda plan, organizasyon ve pasın olduğunu belirten Avcı, şunları kaydetti:
"Bir taç atışı, ayağa bastı diyorlar, faul var diyorlar. Penaltı, kırmızı kart. Eksik kalmamamız lazım. Bazen golü feda edersin ama ondan sonraki 95 dakika eşit şartlarda oynayamadık. Rakibin de geçiş takımıydı. İlk yarıdaki golden sonda 4-4-1 düzenine döndük. Sonra ikinci yarıda bir hamle daha yaptık. Çünkü rakip oyunun başından beri beşli oynuyordu. İkinci yarı beşliye de hazırlanmıştık dörtlüye de hazırlandık. Çünkü savunmada birebir eşleşmek istiyorlardı. Arkada sayısal olarak eksik kalmamıza rağmen oyunu kurarken bir fazla gibiydik. Çünkü ikili karşılıyorlardı. 3-3-3 düzenini döndük. Burada oyun istediğimiz gibi gitmeye başlarken ikinci golü yedik. Arkasından üçüncü golün gelmesiyle oyun disiplininden koptuk. Ve o arada bir kırmızı kart. Önce rakip yapıyor. Hakemin bunu kaçırmaması lazım. Ama benim oyuncumun da sahanın içinde buna karşılık vermemesi lazım."
Son dakikalarda oyunun hareketlendiğini ve oyuncuların organizasyonu doğru kullanıp dönüş yapmak istediğini anlatan Avcı, şu ifadeleri kullandı:
"Takımımız üst üste fırsatları da yakaladı. 3-2’den sonra da fırsat yakaladılar ama değerlendiremediler. Bu maçın senaryosunu yazsan, çizsen, nasıl anlatayım onu bilmiyorum. Çünkü eşit şartlarda bir müsabaka olmadı. Rakipten bir kırmızı kart, bizden iki kırmızı kart oldu. Gaziantep’i kazanmasından dolayı tebrik ediyorum. Ben şunu merak ediyorum; o oyuncu beş gün önceki hazırlık maçında da atıldı, bugün geldi yine atıldı. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde ceza almadığına göre atılmaya devam edecek. Hazırlık maçına resmi hakemler geliyor. O zaman gelmesin maçı antrenörler yönetsin. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Bugün topa sahip olma oranımız yüzde 65 civarında olmaya devam edecekti. Ama oyuna hız kazandırılamadı."
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