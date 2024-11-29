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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı!

        Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldiğini ancak sarı-lacivertli kulübün son anda kendisiyle sözleşme imzalamaktan vazgeçtiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 19:31 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:31
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        Avcı'dan F.Bahçe itirafı!
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        Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Socrates'e verdiği röportajda flaş bir itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, geçen sezon başında Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldiğini söyledi.

        "NE YAZIK Kİ..."

        Avcı, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik. Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık yani." dedi.

        "DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

        Fenerbahçe ile daha önce de görüştüğünü belirten Avcı, "Fenerbahçe'den bir teklif bekliyordum ve o yüzden hazırlıklıydım. Önceki senelerde de görüşmüştük ama geçtiğimiz sezon yaptığım sunumdan sonra anlaşma aşamasına gelmiştik. Sonra iş bozuldu." ifadesini kullandı.

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