Son şampiyon Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzon'da 27 Haziran'da başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını dün yapan Karadeniz ekibi 4 Temmuz'da Slovenya'da hazırlıklarına devam edecek. Tecrübeli teknik adamın yeni sezon hazırlıkları ise büyük bir beğeni topluyor. Daha çok genç oyuncuların yer aldığı ilk çalışmalara Hamsik, Abdulkadir Ömür, Berat, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan gibi isimler de katıldı. Tecrübeli ve genç isimlerle ilk harmanlamasını Trabzon'da yapan Avcı, yurt dışı kampında ise takımda kalacak genç isimlere karar vermenin yanı sıra ihtiyaçları tespit edecek.
HAVADAN VE KARADAN TAKİP
Türkiye'de modern futbolun en önemli temsilcilerinden olan Abdullah Avcı, antrenmanları kamera sistemiyle takibe alıyor. Çalışmalarda oyuncularıyla bire bir göz teması sağlayan deneyimli çalıştırıcı, havadan ve karadan oluşturduğu kamera sistemiyle futbolcularını antrenmanlarda izlemeye tabi tutuyor. Tutulan kayıtlarla futbolcuların özellikle çift kale maç çalışmalarındaki bütün hareketleri inceleyerek analizler yapıyor. Oluşturulan verileri ise oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam isteklerini bir bir sıralıyor.
SİSTEM SLOVENYA VE AVUSTURYA'DA DA ÇALIŞACAK
Slovenya ve Avusturya kampında da bu sistemi kullanacak olan tecrübeli teknik adam, kampın tamamlanmasının ardından kadrosunu şekillendirecek. Avcı'nın kafasındaki ideal kadroyu kurmakta ortaya çıkacak analizler ve bir birini tamamlayan oyuncu grubu belirleyici olacak. İki kamp dönemi ve planlanan hazırlık maçlarındaki kayıtlar Avcı'nın analiz ekibi tarafından ince detayına kadar izlenecek. Ortaya çıkacak performans sonuçları gelecek sezonun kadrosunda etkili olacak.
OYUN FORMASYONUNA DOKUNUŞLAR YAPACAK
Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra Abdullah Avcı ile birlikte şampiyonluk sevinci yaşayan Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmak için kadro yapılanmasını sürdürüyor. As kadrosundan şimdiye kadar sadece Nwakaeme ile yollarını ayıran bordo-mavililer Larsen, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı. Avcı'nın talepleri doğrultusunda ise yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in yanı Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı bir kadro ortaya çıkarmayı hedefliyor. Avcı'nın hedefleri arasında ise geçtiğimiz sezonun aksine daha farklı oyun formasyonlarıyla yeni sezona başlamak. Savunma güvenliğini ön planda tutarak hücum aksiyonlarını daha hızlı gerçekleştirebilen bir takım kurgusu oluşturmak. Takımda kalacak genç oyuncularla birlikte ise fizik gücünü arttırarak takımın hızını arttırmaya çalışacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!