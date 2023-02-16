Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı'dan çağrı

Abdullah Avcı: Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bu akşam oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı. Avcı, “Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin” dedi.

Giriş: 16.02.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Abdullah Avcı'dan çağrı
İHA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bugün İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edecek. Müsabaka öncesinde bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı. Trabzonspor’un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda tecrübeli teknik adam, “Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlanıyoruz. Yaşananlardan sonra, bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Diğer yandan pes etmekle, yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz. 6 Şubat’tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız. Futbolun içinde rekabet var, kazanmak var, kaybetmek var. Ama futbol sadece bu değil. Bu, sadece oyunun bir kısmı. Futbol öyle bir güç ki düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkındalıkla evimizde ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz ve böyle günler geliyor, en büyük felaketlerin panzehiri oluyor. Birkaç saat sonra Basel ile oynayacağız. Ülkemizde yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. Bu yüzden bu maç ‘Neden oynanıyor?’ demeyin, iyi ki oynanıyor deyin. Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin. İyi ki futbol var” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
5 akrabasını depremde kaybetti! Koca yürekli madenci!
5 akrabasını depremde kaybetti! Koca yürekli madenci!
Miçotakis: Halklarımız arasındaki bağa inanıyorum
Miçotakis: Halklarımız arasındaki bağa inanıyorum
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
Yakınları için gümrük kapısında yoğunluk!
Yakınları için gümrük kapısında yoğunluk!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.