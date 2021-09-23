Avcı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başladıklarını belirtti.
Erken buldukları gol sonrası ikinciyi de kaçırdıklarını anlatan Avcı, şöyle konuştu:
"Maç, senaryonun iyi filmden kötü filme döndüğü oyuna denk geldik. Konyaspor, iyi bir takım. Sayısal üstünlükle beraber, kenarlardan beklerle gelmeye başladı. Bugün maçta 48-49 orta yaptılar. Stoperimiz oyundan atılınca da hava ve yan toplarda etkili bu ortaların yarısına rakip oyuncular vurdu. Bu durumda kalecimiz Uğurcan devreye girdi. Çok top kayıpları yaptık. Böyle olunca Konyaspor oyun üstünlüğü yakaladı."
"OYUNCULARIMA VAZGEÇMEDEN DEVAM ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Avcı, maçın ikinci devresinde oyuncu ve oyun değişikliğine gittiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Devrede bir oyuncu ve oyun değişikliği yaptık. İkinci yarı başlangıcıyla gol yedik. Bazen karar vermek çok kolay değildir. Ekip olarak böyle bir durum yaşadık. Yine oyuncu ve oyun değişiklikleri yaptık ve topa sahip olma durumu oluştu, pozisyonlara girmeye başladık. 2-2'yi yakaladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyonda golü kaçırdık. Her iki tarafa giden, zaman zaman Uğurcan'ın devreye girdiği bir maç oldu. Üç günde bir maç oynandığı dönemde 90 dakika 10 kişi sahada kalmak kolay süreç değil. Buna rağmen geri döndük, kazanabilirdik. Bunlar deplasmanlarda üç puan gibi düşünülecek zor kazançlardır. Oyuncularıma vazgeçmeden devam ettiği için teşekkür ediyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum."
"OYUN KALİTEMİZDEN HERKES MEMNUN"
Ligin maraton olduğuna işaret eden Avcı, "Bu yarışın içerisinde çok maçlar, dalgalanmalar olacak. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle son derece sağlıklı gidiyoruz. Oyun kalitemizden herkes memnun. Bu oyun böyle devam edecek." diye konuştu.
Öte yandan, Trabzonspor'da maç öncesi ısınma sırasında kasığında ağrı hisseden Denswil'in yerine İsmail Köybaşı ilk 11'de sahaya çıktı.
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