Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Abdullah Avcı'nın oyuncularına hitap ettiği bir video yayımladı.
Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türk'üm' diyene sözleriyle başlayan videoda şehir insanının günlük yaşantısı ve Trabzon'un kendine has yöresel görüntüleri yansıtıldı.
Görüntülerin son bölümünde ise bordo-mavili taraftarların takımlarını stadyuma uğurlamaları ile birlikte oyuncuların Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılışı ve Medical Park Stadyumu'na gidişi sırasında Abdullah Avcı'nın oyuncularına yaptığı konuşma yer aldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahaya çıktıkları zaman oyun nasıl giderse gitsin, oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Sahaya çıktığımızda sonuç nasıl giderse gitsin, oyun nasıl giderse gitsin biz hep aklımızla ve planlarımızla kalacağız. Biz bunu hep gerçekleştirdik ve geri dönüşler yaptık. Hep oyuna sadık, beraber düşünen, beraber mücadele eden beraber meydan okuduk. Benim burada bir senem oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu duyguyu yaşattınız. Bu çok güzel. Lütfen oyunda aklınız olsun çok güzel şeyler yapacağız. Bunu yaşattığınız için Trabzon ailesine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık."
GÖZTEPE HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Hamsik'in fizyoterapist kontrolünde koşu yaptığı, sakatlanan Nwakaeme ile Peres'in çalışmaya katılmadığı bildirildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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