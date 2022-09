2-0 geri düştükleri maçı 3-2 kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun maç trafiğine dikkat çekti.

"48. gün 12. resmi maç. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi" diyerek sözlerine başlayan Avcı şöyle konuştu,

"Bugün ilk defa gündüz oynuyoruz. Oyuncuların toparlanması 72 saat bile olmadı. Ona rağmen, biz bu zamana kadar şunun çalışmasını yaptık. Geçişten gol yiyen bir takımdık. Önce Ferençvaroş sonra Adana Demirspor maçı. Bugün duruş hataları var. Ancak ondan sonra 45. dakikaya kadar oyundan kopmadan devam ettiler ve 2-2'yi yakaladılar. Rakibe geçiş vermedik. İkinci yarıda oyunun daha erken çözülmesi gerektiğini düşünüyorduk. 65'e kadar oyuna giremedik. Top kayıpları oldu. Ondan sonra hamleler yaptık. Taraftarlar da devreye girdi. Onların devreye girmesiyle birlikte oyuncular vites yükseltti. Ayaklarına kramplar girmesine rağmen kazanmak için son ana kadar çalıştılar. O beni çok mutlu ediyor. Dürüst samimi bir şekilde çalışıyorsan, oyunun güzelliği de bu. Son dakikada bu fırsatı bize veriyor. Size hak ettiğinizi veriyor. Antep gibi bir takıma karşı son dakikada maçı 3-2 kazanmak değerli."

Takım içerisindeki atmosferle ilgili olarak ise Avcı, "İçeride pırıl pırıl bir oyuncu grubu var. Bir grup enerjisi var. Herkes çok katkı sağlıyor. Bu ara bize harika gelecek. Geçiş dönemi. Oynayan oyuncular, sakatlıklar, yeni gelenler. Tekrar Avrupa Ligi başlayacak. Araya girerken böyle bir geri dönüşten gelip maçı almak büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var. Trabzonspor'un her gün işi daha da zorlaşacaktır. Trabzonspor geçen yılın şampiyonu. Uzak ara şampiyonudur. Rakipler daha fazla konsantre olacaklardır. Daha fazla isteyeceklerdir. Ama bizim daha doğru oyunlar, daha fazla istek, daha fazla hız, daha fazla aile... Zaten iyi bir aileyiz. Sonuçlar da bunu hızlandıracak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Geçen sene de Kayserispor maçında geriden gelerek kazandıklarının hatırlatılması üzerine Avcı, "Ben ve ekibim oyuncularla birebir iletişim yapan ve kuran bir ekibiz. Sonuçta ortak noktamız Trabzonspor. Ortak noktamız daha iyisini yapabilmek. Sadece oyunu değil hayatı, felsefeyi, aileyi, çocukları her şeyi konuşabiliyoruz. Oyuncu grubuyla çok samimi bir bağımız var. Bu oyuncu grubu vazgeçmiyor. Trabzonspor zaten vazgeçmeyecek. Oyuncu grubu da vazgeçmeyecek. Her kulvarda her şeyin içinde olmak istiyoruz. Araya girerken böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Bence harika oldu. Biraz uzak ve taze kalmak önemli. Çünkü günleri karıştırdık. Bugün kalkıyorum hangi gündü, hangi maç vardı gibi gibi durumlar oluşuyor. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var" açıklamalarını yaptı.