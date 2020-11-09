Trabzonspor'da bugünden itibaren Abdullah Avcı dönemi resmen başlayacak. Tecrübeli teknik adam, Trabzon'a gelerek resmî sözleşmeye imza atacak. Eddie Newton ile yolların ayrılmasından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ilk görüştüğü isim olan Avcı, yaptığı konuşmayla bordo-mavililerin patronunun kafasındaki soru işaretlerini sildi. Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Avcı "Bu takıma inanıyorum" dedi.

Trabzonspor'un geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladığını hatırlatan Avcı, "Birkaç oyuncu gitti diye bu kadar düşüş yaşanmaz. Bu takımın sadece öz güvene ihtiyacı var. Birkaç maç üst üste kazanamayınca oyuncular üzerlerinde baskı hissetmeye başlamış, sahada istediklerini yapamıyorlar" görüşünde bulundu. Bu sözlerin ardından rahatlayan Ağaoğlu'nun Avcı ile sözleşme yapma kararı aldığı öğrenildi.