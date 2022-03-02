Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz" dedi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında iyi şeyler çıkardıklarını belirterek, "Gol bulduk, direkten dönen toplar var. Oyunu daha fazla elimize alabilirdik. İkinci yarı baskıyı devam ettirmek istedik ama yapamadığımız, baskının kırıldığı anda merkezi kapatarak rakibi kenara yönlendirdik. 1-0 giderken oyunu koparabilirdik." ifadelerini kullandı.
Kupanın önemli bir hedef olduğunu aktaran Avcı, "İki kupada çok önemli. Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz. Taraftarımız, bize destek oldu. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Antalyaspor da iyi takım, onlara başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin de bilgiler veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevki olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.
Avcı, Fenerbahçe ile hafta sonunda yapacakları maçla ilgili olarak da şunları kaydetti:
"Harika bir sezon geçiriyoruz, her şey çok güzel. Trabzon kenti bunun keyfini çıkarsın. Fenerbahçe ile Trabzonspor tarihinde ilk kez karşılaşmıyor. Yarın sabah antrenman yapıp dinlenip cuma günü tekrarlara bakıp kadro değerlendirmesi yaparak hazırlanacağız. Bu sene her şeyi kazanmak istiyoruz. Ligde de önemli fırsatlar var. Keyfini çıkarıp en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!