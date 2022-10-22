Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdüklerini anlatarak, "30 maçtır yenilmiyormuşuz, bunu yeni öğrendim içeride. Bunları takip etmiyorum ama hepsini bir gün toplayacağım." diye konuştu.
Demir Grup Sivasspor'un ligin çıkıştaki takımlarından biri olduğunu ifade eden Avcı, şunları söyledi:
"Bu sezon 17 veya 18. maçımızı oynuyoruz, en iyi 15 dakikayı oynadık. Rakip istediği gibi bize temas edemedi, basit oynuyorduk ve orada da golü bulduk. Rakip de bu süreden sonra biraz daha tepkili oynadı ve üzerimize geldi. 20 dakika iyi gitmişti, sonrasında aynı oyunu devam ettirmek gerekirken basit top kayıpları yaptık. İlk yarı Uğurcan'ın kurtardığı ve direkten dönen top vardı. İkinci yarı zor bir rakibe karşı oyunu kopartmak istedik. Rakibe ikinci yarı bir şey vermedik. Takımım orada çok iyi durdu. Özellikle bu üç puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu çok daha iyi anlayacağız. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz."
Avcı, taraftarlara seslenerek, "Bu oyun artık çok zorlaştı. Belki çok daha farklı bir oyun bekliyor olabilirler. Biz taraftarımızla çok daha güçlü oluyoruz. Geçen sene her şeyi beraber yaptık. Onları bundan sonra daha çok burada görmek istiyorum ve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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