Turkcell Süper Kupa Final müsabakasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Samimiyet dürüstlük fair-playin olduğu çok az sakatlık olduğu futbolun iyileştirme gücünün herkse dokunduğu sezon olsun. Kupanın olduğu her yerde heyecan vardır, enerji vardır. Süper Lig’i biz, Türkiye Kupası’nı Sivasspor aldı. Yeni sezon öncesi yeni hikaye yazmak için yüksek enerji ile sezona başlamak için yarınki kupa Trabzonspor adına da Sivasspor adına da önemlidir. Bizim için çok değerli bir müsabaka. Ciddi hazırlandık, planlarımızı yaptık. Bunun karşılığını topun oyunda daha fazla kaldığı bir oyun olarak alırız” şeklinde konuştu.
"GEÇEN SENEDEN SONRA NELERİ DAHA İYİ YAPABİLİRİZ BUNA ÇALIŞTIK"
Deneyimli teknik direktör, hazırlık döneminde geçen yıldan dersler çıkardıklarının altını çizerek, “Geçen sene şampiyonluktan sonra yeni bir hikaye yazmak için neleri eksik yaptık neleri daha iyi hale getirebiliriz buna çalıştık. Son 15 senede çalıştığımda profesyonellerle çalışıp departmanlara ayırdık. Hem bize hem takıma katkı sağladı. 2010’dan itibaren taçla ilgili hem savunma hem hücumda çalışma yaptık. O kadar önemli olduğunu söylemiştim. Araştırmalar yaptık. Özellikle Tomas Hoca analizlerle bunu bize gösterdi. Duran toplarla da alakalı bu birimi ayıracağız. Bugün futbolun gittiği nokta bu şekilde. Teknoloji, bilim ve beslenme içindeki departmanlar ile yelpazenin genişlediği bir durum oluşturuyoruz ki en doğru şekilde faydalanmak istiyoruz. Umarım yarın bunu uygulayıp hocaya karşı sonucunu alırız” açıklamasını yaptı.
UĞURCAN ÇAKIR: OLİMPİYAT STADI'NDA İKİ KUPA KAZANMIŞTIK
Trabzonspor’un kaptanı kaleci Uğurcan Çakır ise “Olimpiyat stadında 2 tane kupa kazanmıştık. 2020’de Süper Kupa’yı kazanmıştık. Abdullah hocayla ilk sezon Başakşehir ile oynadığımız maçtı. Geçen sene de Süper Lig şampiyonu olduk, Süper Kupa oynayacağız, heyecanlıyız. Hak ederek kazanmıştık. O anda duygular farklıydı. Yarın göreceğiz” ifadelerini kullandı.
"SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Çakır, “Hazırlık dönemini iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Onların uyum sürecini hızlandırmaya çalıştık. Geçen sezon geride kaldı yeni hedefler var. En yakın hedef de Süper Kupa’yı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.
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