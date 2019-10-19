19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı şöyle konuştu:
"İştah, arzu veya kazanma isteğini beceriyle birleştiremedik. Bugünü böyle tanımlayabilirim. Rakip savunmayı aşabilmek için oyuna genişlik vermeniz lazım. Bunu zaman zaman yaptık. 3-4 tane pozisyon var ama Beşiktaş'ın kalitesi, bu maçı kazanmalıydı. Üst üste iki maça aynı kadroyla çıkamadık. Sakatlıklıklar ve eksikler var. Burak Yılmaz yine sakatlandı. Beşiktaş forması ve arzusu her zaman kazanmalıdır. Oyun iştahını beceriyle birleştiremedik. Burak Yılmaz'ın sabah saatlerinde de sıkıntı vardı. Fedakarlık yapmak istedi, ayağı yine sıkıntı yarattı. MR çekilecek, pazar sabahı daha net belli olur."
BASIN TOPLANTISI
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.
Milli maçlar öncesi Aytemiz Alanyaspor'u yendiklerini hatırlatan Avcı, "O maçtaki coşkuyu, vazgeçmeme duygusunu bugün de sahaya yansıtmak istedik. Oyuncularım kazanabilecek pozisyonları da yakaladı. Oyundaki iştah ve arzularını beceriye yansıtamadılar. Bu süreçte tekrar kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'nü tebrik eden Avcı, Burak Yılmaz'ın durumuyla ilgili "Yarın sabah belli olacak. Sabahleyin hafif ağrısı vardı. Özellikle bu eşik atlama maçında bizimle beraber olup, yardımcı olmak istemişti ama ayağı müsaade etmedi." diye konuştu.
Avcı, yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ilişkin soruyu "Başkan Fikret Orman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın Beşiktaş ailesinin bir seçimi var. Muhakkak adaylar da Beşiktaş Kulübüne hizmetler için burada olacaklar. Güzel, Beşiktaş ailesine yakışacak bir seçim olsun. Hayırlısı kimse o olsun, tüm adaylara başarılar diliyorum." şeklinde yanıtladı.
Sezon başında transfer edilen Tyler Boyd'un fazla şans bulamamasıyla ilgili soru üzerine Avcı, şunları kaydetti:
"İsteyerek aldığımız bir oyuncu. Değerli bir oyuncu, performanslarda inişler, çıkışlar muhakkak olacaktır. Tyler da bunu yaşadı. Bugünkü durumu için ise Tyler milli takımdaydı. Dün aramıza katıldı, gece de bir serum yedi. Kulübede 21. oyuncu olarak bulundu, hamle olarak sokamadık. Daha sağlıklı olsaydı belki bugün değerlendirebilirdik."
Avcı, "Burak Yılmaz sakatlanıp çıktıktan sonra 'keşke daha iyi bir golcüm olsaydı' dediniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Maçı özetlerken bunu size belirttim. Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik. Tabii ki topu kim içeriye atarsa benim için değerli oyuncu o ki bu fırsatları da ilk yarıda 2, ikinci yarıda 4 kez yakaladık. Şu anda mevcut olmayan bir şeyle kafamızı yormanın anlamı yok."
DERBİ DEĞERLENDİRMESİ
Ligin 9. haftasında Galatasaray ile yapacakları derbi maçı da değerlendiren Avcı, bir muhabirin "Fatih Terim ile de karşı karşıya geleceksiniz." sözleri üzerine şunları kaydetti:
"Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Ben böyle bakıyorum, hayatım boyunca da böyle bakmaya devam edeceğim. Derbi maçların duygusu, ruhu, enerjisi çok başkadır. O başka bir müsabaka olacaktır. Beşiktaş'ın arması, forması, rengi, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusu pazar günü muhakkak sahaya yansıyacaktır."
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