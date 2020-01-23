Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Siyah-beyazlıların yediği 2. gol sonrası Abdullah Avcı'nın çaresizliği ekranlara yansıdı. Tecrübeli çalıştırıcı yanındaki yardımcısına dönerek "Ben böyle takım görmedim hocam" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından konuşan Avcı, "Tarihinde bu kupaları bu kadar çok almış bir takım, bugün de sonuna kadar kovalayacaktır diye düşünüyordum. Taraftarlar istifa isteyebilir. Bu sezon iki durumu da yaşadım. Ancak şu anda alınacak bir karar değil bu. Genel bir değerlendirme yapmamız gerek" dedi.

Öte yandan tribünler Avcı’yı istifaya davet ederken Sergen Yalçın sesleri yükseldi.