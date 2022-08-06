İHA

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Avcı, “Futbolun iyileştirme gücü herkese iyi gelsin. Saygı, sevgi fair-playin olduğu herkesin saygı gösterdiği iyi niyetli bir sezon diliyorum. İlk maç özellikle şampiyon takımlar için çok zordur. Bugün oyunu ilk yarıda kopartabilirdik. Oyunu koparmadığın sürece rakip her seferinde oyuna girebilir. Özelikle Süper Kupa’da taç ve duran top organizasyonlarımız vardı. Bazen oyunda her şeyi yaparsın berabere gider hiçbir şey yapmazsın duran top ile oyuna girersin. Oyuncularım ne verirsem yapmaya çalışıyor. Değerli olan bu. Geçen sene yoğun bir sezonun arkasından çok ara olmadan Süper Kupa aldıktan sonra lige konsantre olmak kolay olmuyor. 2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz. Başlangıç önemliydi” şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, 2005 yılında vefat eden Trabzonspor taraftarı Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’yu da anarak, “2004-2005 sezonunda en son maçını burada seyretmiş. Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğini herkes çok iyi biliyor. O belki yok ama her zaman Trabzonspor camiasının içinde. Onu da anmış olalım” ifadelerine yer verdi.

HAMSIK SÖZLERİ

Sakatlığı bulunan Marek Hamsik’in yokluğunda oyun kurgusunu nasıl etkilediği yönündeki soruya Abdullah Avcı, “Hamsik ile başka Hamsik olmadan başka bir oyun. Bugün onun sahada olması çok problemi çözebiliyor. Siopis’in savunması güçlü. Marek varken topa sahip olabiliyoruz. B planımız cebimizde. Bir transfer eksiğimiz vardı sağ stoper eksiğimiz vardı orayla da ilgili yatırımlık hem de problemsiz isteğimiz var. Doğucan iyi gidiyor ama deneyimli bir oyuncu olabilir. Transfer çalışmalarını devam ettiriyoruz. Umarım en yakın zamanda bunu gerçekleştiririz” yanıtını verdi.

Bu sezon uygulanmaya başlayacak olan rezerv lig ile ilgili de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

“2010-2011 Milli takımdayken rezerv lig araştırmam olmuştu, kurmak istemiştim. İsmi doğru ama uygulamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tesisteki diğer sahalarda oynanan maçlarda oyuncu gelişmez. Profesyonel ligde gelişir. Profesyonel ligde olması lazım. Belki iyileştirilebilir. Bir sene sonra bozulacak şeye başlamanın maddi manevi zararı olur. Ben tesiste U 19 takımıyla zaten maç yapıyorum.”

İSTANBULSPOR CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “İlk yarı 30 dakika özelinde zihinsel olarak bizi yordu. Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar. Golü yedikten sonra ‘iyi oldu’ dedim. İlk yarı daha farklı olabilirdi” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında İstanbulspor, iç sahada oynadığı Trabzonspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuvvetli bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Korkmaz, “Kuvvetli organizasyona sahip oyuncular ve organizasyon içinde kuvvetli antrenman süreci geçiren ve sezon boyunca maç oynamış yetenekli oyunculara karşı kendi oyun formatı olan geçen sezon 1. ligde fark oluşturmuş takımız. 29 Haziran’dan bugüne kadar hazırlık sürecinde fiziksel taktiksel hazırlık yaptık. Mental hazırlığı daha iyi yapmamız gerekiyordu. İlk yarı 30 dakika özelinde zihinsel olarak bizi yordu. Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar. Golü yedikten sonra ‘iyi oldu’ dedim. İlk yarı daha farklı olabilirdi. Uyarılardan sonra oyuna tutunmaya başladık. 3’lü savunmayı hedefledik ama 5’liye döndük. 30 dakika boyunca geri yaslandık. Maçın psikolojisini kaybettik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar bizi tatmin etmedi. İstediğimiz grup hücumlarını oluşturamadık. 1. ligde alan savunması yaparak gol yememiş takımız. Bugün iki golü de duran toptan yedik. Duran top savunmamızı da kendi planladığımız gibi yapmadık. Finalde bizim için güzel bir sınav oldu. Genel anlamda üretken değildik ama hiç transfer yapmadan kaleci ile gelen bir takım var. Bir önceki senenin şampiyonuyla oynadık. Bambaşka bir mesaj verdik. Bir alt lig ile üst ligin farkını gösterdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Osman Zeki Korkmaz, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu aktararak, transferle ilgili de yönetime isimler ve alternatifler sunduğunu, odağını elindeki oyunculara verdiğini dile getirdi.