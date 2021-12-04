Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'nın sözleri şöyle:
Yorulmadan çalışmadan olmuyor. Taraftarımıza teşekkürler. İstanbul'daki maçtan sonra davet ettim, burayı doldurdular, destek verdiler. Bu şekilde devam edelim. Onlarla beraber burada yürüyeceğiz. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız.
"SAVUNMA YAPMADAN OYUNDA KALMA ŞANSIN YOK"
Hem geçişi, hem seti oynayabilen, rakibin arkasına en çok sarkan, kenar ortalarda etkili olan bir takıma karşı oynadık. Oyunun başında Adana Demirspor takımı ilk 15 dakika hatta kazandığımız çok çabuk kaybettik. Sonrasında Tony'nin golü geldi, oyundaki dengeler... İkinci yarı itibarıyla bugünün futbolunda savunma yapmadan oyunda kalma şansın yok. Bazen kalecimiz devreye girdi. İyi takıma karşı ciddi bir galibiyet aldık. Her seferinde oyuna daha doğru girmeye çalıştık. Sakatlıklar yaşadık. Cornelius'a geçmiş olsun. Koita beklemediğimiz bir senaryo. Sakatlık sonrası 15 dakika düşünürken 60 dakika sahada kaldı.
"MUTLUYUZ, KEYFİMİZ YERİNDE"
İyi bir galibiyet. Her hafta zor. Hiçbir şey kazanmıyoruz, sadece 3 puan alıyoruz. Mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Bıkmadan, daha fazla fedakarlık yaparak devam etmeliyiz. Her şeyden fedakarlık yapacağız.
"REKORLAR BENİ İLGİLENDİRMİYOR"
Rekorlar kırılıyormuş. İnan beni ilgilendirmiyor. Hafta hafta bakıyorum. Nasıl kazanırım rakibe göre, duygumuzu, enerjimizi nasıl yansıtırız ona bakıyorum. Tek derdimiz bu.
"BU ŞEHİR ÇOK ŞEYLERİ HAK EDİYOR"
Bu şehir, ülke için çok güzel bir şehir. Ülke futbolu için çok önemli şeyler yapmış bir şehir. Hem ülkenin bu şehre, hem şehrin bu ülkeye ihtiyacı var. Bu şehir çok şeyleri hak ediyor. Umarım karşılığını hep beraber alacağız.
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