Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak’taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak’ta Türkiye Kupası’nda oynanan BB Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park’ta boy gösterdi.

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