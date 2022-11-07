Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunda ilk 45 dakikaya kadar bütün her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirterek, "Önde çok doğru baskılar yaptık. Baskıları, doğru yönlendirdik, 1-2 kez baskıdan çıktılar. İlk yarı itibariyle rakibe hiçbir şey vermedik." diye konuştu.

Devre biterken uzatmanın sonunda yaptıkları bir bireysel ve pozisyon hatasıyla kalelerinde gol gördüklerini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Rakip psikolojik olarak içeriye daha güvenli girdi. Biz de nasıl bu golü yedik düşüşü oldu. Bu arada Ömür’den haber geldi diziyle alakalı. Değişiklik yapmak gerekiyordu. Hüseyin Türkmen’den de bir bilgi vardı, 10-15 dakika daha belki gidecekti. 3 yerli kuralından dolayı ancak şöyle yapabildik. Ömür’ün yerine hem önde oynayabilecek hem de bekte kullanabileceğimiz Yusuf'u kullandık. Sonrasında da Türkmen ile ilgili bir şey olursa Bartra'yı kaydırırız veya Larsen’i almayı planladık. Gomez’de de bir şey vardı. Bu sefer Yusuf Erdoğan’ı sola çekmek zorunda kaldık. 3 kontenjanı sahada tutabilmek için bu hesapları yaparak bu şekilde hareket ettik."