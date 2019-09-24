Remzi Kitabevi'nden çıkan kitapta Ağar, Türkiye sınırları içinde, Irak ve Suriye'de terör örgütleriyle amansız bir şekilde mücadele eden Mehmetçiği anlattı.

Ağar, Twitter'da ise kitabını "Bu kitap; PKK’nın Kürt bebeleri katletmesiyle başlar, Mehmetçiğin masumlar ölmesin vatan bölünmesin diye, şehit olmasıyla biter. Türkçe anlamadılar. Umduk ki İngilizce anlatırsak belki anlarlar. Çok emek-zaman harcadık. Umarım okur ve ulaştırırsınız" notuyla paylaştı.