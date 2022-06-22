Galatasaray’ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş’ın ise 2 milyon 250 bin Euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte bonuslarla beraber 3 milyon Euro’ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu.