Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan iyi haber geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan 28 yaşındaki savunmacının durumunun korkulacak seviyede olmadığı öğrenildi.

Abdülkerim Bardakcı'nın kısa süre içerisinde saha çalışmalarına başlaması ve takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniyor.

Abdülkerim'i Kayserispor maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcanırken 28 yaşındaki savunmacının zorlu mücadelede ilk 11'de oynaması planlanıyor.