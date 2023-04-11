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Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde geldi

Başakşehir maçında sakatlanarak maçı tamamlayamayan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a iyi haber geldi. 28 yaşındaki savunmacının durumunun korkulduğu gibi olmadığı ve Kayserispor maçında forma giymesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi

Giriş: 11.04.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde geldi
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan iyi haber geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan 28 yaşındaki savunmacının durumunun korkulacak seviyede olmadığı öğrenildi.

Abdülkerim Bardakcı'nın kısa süre içerisinde saha çalışmalarına başlaması ve takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniyor.

Abdülkerim'i Kayserispor maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcanırken 28 yaşındaki savunmacının zorlu mücadelede ilk 11'de oynaması planlanıyor.

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