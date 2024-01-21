Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi yakaladı, sarı-kırmızılılarda sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Mücadelenin ilk yarısının son anlarında sakatlık yaşayan Abdülkerim, 45. dakikada yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.
Oyundan çıkmasının ardından 66. dakikada yedek kulübesinde sarı kart gören tecrübeli stoper, cezalı duruma düştü. Abdülkerim, ligin 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü İstanbulspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.