Abdülkerim Bardakcı çalışmalara başladı

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

İki hafta önce sol alt arka adale grubunda gerilme tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı da saha çalışmalarına başladı.