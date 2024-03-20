Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçların hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli savunmacı, akşam saatlerinde Riva'daki kampa dahil olacak.