Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi
A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.
Giriş: 20.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:16
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçların hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli savunmacı, akşam saatlerinde Riva'daki kampa dahil olacak.
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