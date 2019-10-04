Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Basel ile 2-2 berabere kalırken bordo-mavililierin ilk golünü Abdülkadir Parmak kaydetti. Maç sonrasında açıklamalar yapan milli futbolcu, harika golünü anlattı.

Frikik anıyla ilgili konuşan Abdülkadir Parmak, "Sturridge frikikte ben kullanayım istedi ama ben kendime inanıyordum, rüyamda görmüştüm gol attığımı. O da sağ olsun verdi topu, gol oldu." dedi.

Rotasyonla ilgili soruyu da yanıtlayan milli yıldız "Bugün farklı bir kadroyla çıktık fakat bunun bizi etkilememesi lazım. Herkes oynayacak zamanı geldiğinde herkes dinlenecek. Bazen alt yapıdan oyuncular oynayacak. Bugün Sturridge hazır olmamasına rağmen iyi oynadı, onu da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.