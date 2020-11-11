Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru Hakan Çelik, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.