Kulübün Youtube kanalında bordo-mavili taraftarların sorularını yanıtlayan Abdulkadir Ömür, biri 6 ay, biri de 3 ay süren iki ağır sakatlık süreci atlattığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Her şerde bir hayır olduğuna inandım ve Trabzonspor formasıyla bir gün şampiyonluk yaşayacağımın hayalini her gece kurdum. Altyapısında forma giydikten sonra 15 yaşında bu kapıdan içeri girdim profesyonel olarak. Tek bir hayal beni bu kadar güçlü tuttu. Tek amacımız, Trabzonspor formasıyla şampiyonluk görmekti. Bunu hayal ederek her gün çalıştık."

Genç futbolcu "Trabzonspor forması giymek neler hissettiriyor?" sorusuna, "Trabzonspor forması giymek, Trabzon'da oynayan, hatta profesyonel olarak oynamasa da mahallede oynayan, plastik topla oynayan herkesin hayalidir. Bu da bize genç yaşta nasip oldu. Her formayı giydiğimizde, sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için ne kadar keyif aldığımızı bilerek oynuyoruz. Trabzonspor forması ağırdır, hedefleri, hayalleri yüksek formadır. Bu yüzden bu formayı giyebildiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyoruz." yanıtını verdi.

"O ANI DEĞİŞTİRMEK VE KAZANMAK İSTERDİM"

Abdulkadir Ömür, "Hayatında bir anı değiştirmek isteseydin eğer bu hangi an olurdu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Trabzonspor formasıyla deplasmanda Fenerbahçe maçında çok iyi oynadığımız 1-0 maçı vardı. Benim asist yaptığım ve Yusuf ağabeyin gol attığı bir maç. O maçta gerçekten çok üzülmüştük. Yusuf ağabey ve ben ağlamıştık hatta. Son saniyede gol yemiştik, santrası bile olmamıştı. O anı değiştirmek ve kazanmak isterdim gerçekten."

Bir kadın taraftarın "Bilmediğimiz gizli bir yeteneğin var mı?" sorusunu ise Abdulkadir Ömür, "Gizli bir yeteneğim yok. Genel olarak futbolda yeteneklerimi sergilemeye çalışıyorum. Ailem küçüklükten beri futbolda yetenekli olduğum söylüyordu. Onun dışında herhangi bir gizli yeteneğimin olduğumu söyleyemem." şeklinde yanıtladı.

Ömür, hayallerine ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Hayallerime yavaş yavaş ulaşıyorum. Daha önce de söylediğim gibi ilk hayalim Trabzonspor'da forma giymekti. İkinci hayalim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamaktı. Bunu da bazı kulvarlarda yaşadık. Son bir kupa kadı, Süper Lig Kupası. Onu da aldıktan sonra hedefim Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek. Buradaki hayallerimi tamamladıktan sonra Avrupa'da Trabzonspor ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."

Abdulkadir Ömür, çocukluktan beri spora ilgisi olduğunu ve futbolcu olmasaydı beden eğitimi öğretmeni olmayı seçeceğini söyledi.

Ömür, asıl mevkisinin neresi olduğu yönündeki bir soruya da, "Alt yapıda ben orta saha oynuyordum. 6-8 numara oynuyordum ama A takıma çıktığımda o dönemin teknik hocası beni sol ve sağ açık oynatmaya başladı. Bundan dolayı kanatta kaldım ama asıl mevkim orta saha diyebilirim." yanıtını verdi.

"SADECE O KUTLAMALARI ANI OLARAK PAYLAŞABİLMEK İÇİN SOSYAL MEDYA HESABIMI AÇMAK İSTİYORUM"

Yaklaşık 2 yıldır sosyal medya hesaplarını kullanmadığını belirten Ömür, "Tabii ki şampiyon olabilirsek Allah izniyle, hedefim şampiyon olduktan sonra o kutlamaları paylaşmak. Sadece o kutlamaları anı olarak paylaşabilmek için sosyal medya hesabımı açmak istiyorum." dedi.

Abdulkadir Ömür, bir maçta attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtü çıkarmasıyla ilgili de "O maç bizim için duygusal maçtı. Tüm Türkiye de Ahmet ağabeyi anıyordu. Beklenmedik bir ölümdü. Herkesi derinden etkilemişti. Gerçekten herkes tarafından sevilen, takdir edilen bir insandı. Futbolculuğu ayrı, karakteri ayrı bir insandı. Benim de onunla ayrı muhabbetim vardı. Derinden üzmüştü bizi. Onu anmak için o formayı çıkardık. Bu da sadece bireysel değil, takım halinde vermiş olduğumuz bir karardı." ifadelerini kullandı.