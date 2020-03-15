Abdülkadir Ömür sakatlandı!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın 70. dakikasında bordo-mavilierin genç yıldızı Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşarken 73. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlıktan yeni dönen genç oyuncunun, kenara gelmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Maç sonrasında konuyla ilgili konuşan Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Abdülkadir'in ağrısı oldu, riske etmek istemedik. 1-2 gün sonra gerekli açıklamaları yaparız." ifadelerini kullandı.