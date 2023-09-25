Abdülkadir Ömür ikinci kez dalya yaptı
Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla 200. maçına çıktı
Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla ikinci kez dalya dedi.
Abdülkadir, ligdeki Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başladı ve Trabzonspor forması altında 200. maçına çıktı.
Trabzonspor, başarılı oyuncusu için, "Bordo-mavili formamız ile 200. resmi maçına çıkan futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü kutluyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da; Süper Lig, Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.