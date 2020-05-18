Nice'leri istiyor!

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Nice Kulübü'nün yaz transfer döneminde Abdülkadir Ömür konusunda hamle yapabileceği yazıldı. 20 yaşındaki futbolcunun Lionel Messi ile kıyaslandığı vurgulanırken, son olarak Monaco'nun 16 milyon euro teklif ettiği ancak Trabzonspor'un yeterli bulmadığı hatırlatıldı. Ayrıca, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istediği aktarıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."