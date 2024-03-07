Abdülkadir Ömür, Championship'te haftanın 11'inde

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İngiltere Championship'te 36. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, 11'e seçilen futbolcular arasında yer aldı.

Hull City'nin Birmingham City ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede skor katkısı yapamayan Ömür, topla 74 kez buluştu ve yüzde 91 pas isabeti yakaladı. 47 pasının 43'ünde başarı sağlayan 10 numara, 3 kilit pas ve 2'de 2 uzun pas isabeti yaptı. 1 şut engelleyen Ömür, 79. dakikada kenara geldi.

Trabzonspor'dan Hull City'ye ara transfer döneminde transfer olan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 6 maçta forma giydi. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 asist kaydetti.