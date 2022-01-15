Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçın 24. dakikasında Abdülkadir Ömür eşitliği sağlayan golü atarken, bordo-mavili futbolcu anlamlı bir harekete imza attı.

Golün ardından saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi. Trabzonspor'un diğer oyuncuları da Abdülkadir ile birlikte Ahmet Çalık'ı andı.