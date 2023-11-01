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        ABD’nin Suriye'deki üslerine yeni saldırılar

        Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ile Şeddadi'deki üslerine saldırılar devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 00:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:52
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        ABD'nin Suriye'deki üslerine yeni saldırılar
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        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde Şeddadi ile Ömer petrol sahasındaki üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

        Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

        30 Ekim’de ABD güçlerinin Deyrizor'da konuşlandığı Ömer petrol sahsıyla Koniko doğal gaz üssüne roket saldırısı düzenlenmiş, ardından aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Deyrizor’un El Bukemal ilçesi ile Havicet Haşşam köyündeki iran destekli gruplara hava saldırıları düzenlenmişti.

        AA'nın haberine göre; Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

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        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

        İRAN'IN MESAJLARI

        İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

        Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

        İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

        Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

        İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

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