Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABDli Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

        ABDli Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

        ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanders'tan öğrenci eylemlerine destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Senatör Sanders, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterilerinin diğer üniversitelere yayılmasının ardından sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı.

        Sanders, 1962’de Chicago Üniversitesinde ırkçı politikaların sona ermesi için oturma eylemlerine katıldığını ve gözaltına alındığını anımsatarak "Gazze’deki savaşı protesto eden öğrencileri görmekten gurur duyuyorum. Barışçıl ve kararlı kalın. Siz tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

        Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

        REKLAM

        Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş; kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

        Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

        ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

        Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        Habertürk Anasayfa