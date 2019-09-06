ABD’nin güneyinde çok popüler olan Kylie Rae Harris, dün gece 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitirdi. New Mexico’daki konsere yetişmek üzere yola çıkan Harris’in dahil olduğu kazada 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da öldüğü belirtildi.

Harris’in menajeri müzik dergisi Billboard’a açıklamalarda bulundu. Menajeri, “Kylie Rae Harris’in dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiğini üzülerek doğrulamak durumundayız. Şu an paylaşabileceğimiz bir detay yok fakat sizden Harris’in ailesinin mahremiyetine önem vermenizi istiyoruz. Kylie’yi tanıyan herkes onun ailesini ve müziği sevdiğini biliyordu. Onun için yapabileceğiniz en iyi şey sevgiyi yaymaktır” dedi.

Harris’in kazadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.