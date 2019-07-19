"SABIRLI OLMALISINIZ"

"Sizi seviyorum!" diyen ünlü model, "Umarım bu paylaşımım kötü zamanlar geçirenlere yardım eder. Sabırlı olmalı ve o dönemin de geçeceğini bilmelisiniz. Hiçbir filtre, hayatın iniş-çıkışlarını düzenleyemez. Kusurlarımız ve zorluklar da bizi birbirimize bağlar. Bunu ne derece iyi anlarsak, hayat serüvenimiz de o kadar kolay ve ödüllendirici olur. Sizi seviyorum!" ifadelerini kullandı.