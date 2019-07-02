"NİŞANLANDIK"

Jessica Michel Serfaty, "Nişanlandık! Bunu bir süredir gizli tutuyoruz. Size ne zaman ya da nerede olduğunuzu söylemeyeceğim. Biz ülke dışındayken... Kenya, Tanzanya, Mauritius, Dubai, İstanbul, Meksika, Paris.. Tahminde bulun. Sonsuza dek benim adamım. Seni o kadar çok seviyorum ki bu canımı acıtıyor" ifadelerini kullandı. İkili, çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni aldı.